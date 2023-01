Südwestpfalz : Wagenknecht-Krebs: Täufer ist Südwestpfälzer

Seine persönliche Begeisterung für die Linken-Politikerin veranlasste den Hobby-Krebsexperten Lukhaup dazu, seiner Entdeckung den Namen „Wagenknecht Krebs“, cherax wagenknechtae, zu geben. Foto: Frei

Südwestpfalz Der Hobby-Meeresbiologe Chris Lukhaup aus Hinterweidenthal hat in Indonesien einen neuen Süßwasser-Krebs entdeckt. Bundesweite Aufmerksamkeit erregte, dass er das rote Tier nach der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht benannte. Er erzählt, wie es dazu kam.

Von Dominik Ralser

Dass man ihn in zahlreichen regionalen und überregionalen deutschen Tageszeitungen als „Meeresforscher“ bezeichnet, schmeckt dem Musiker und Hobby-Aquaristen Chris Lukhaup aus Hinterweidenthal so gar nicht. „Ich möchte nicht mit Menschen auf eine Stufe gestellt werden, die sich auf Kongressen austauschen“, sagt er in aller Bescheidenheit. Auf einen Schlag, beziehungsweise mit einer Meldung hat der Familienvater und Ex-Bassist von zwei Metalbands bundesweite Bekanntheit erlangt.

Dafür verantwortlich ist ein roter Süßwasser-Krebs, den er zusammen mit einem indonesischen Biologen in Indonesien entdeckt und erforscht hat. In der Abhandlung über das neuentdeckte Tier, die das Ergebnis jahrelanger Forschung gewesen sei, nennt er den Krebs „cherax wagenknechtae“, zu deutsch Wagenknecht Krebs – benannt nach der zurzeit wegen vieler Äußerungen zum Ukrainekrieg umstrittenen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

In der Meldung steht, dass Lukhaup aus Waiblingen bei Stuttgart stammt, dabei lebt er seit sieben Jahren in der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Hinterweidenthal. „Die haben vermutlich bei Wikipedia abgeschrieben“, sagt Lukhaup.

Krebse faszinieren ihn schon seit seiner Kindheit. In Siebenbürgen im heutigen Rumänien, wo er aufwuchs, entdeckte er schon damals die Natur – sein Vater war Tierarzt. Die Faszination für die rätselhaften Meerestiere zieht sich durch sein ganzes Leben. Rätselhaft deshalb, weil zum Zeitpunkt, als Lukhaup „mit den ersten Expeditionen auf mittlerweile fünf Kontinenten begann, die Tierart noch nicht groß erforscht war“, sagt er. Im Jahr 2002 erschien sein erster Krebse-Altas, der einen Überblick über die Tiere und ihre Verbreitung gibt. Indonesien und die Insel Papua-Neuguinea begeistern ihn bis heute. Aber auch Mexiko steht ganz oben auf seiner Expeditionsliste.

Als Bassist der Bands „Atrocity“ und „Eyes, Leaves“ verdiente er ab 1997 seinen Lebensunterhalt. Mit der Musik, die am ehesten dem Symphonic Metal zuzuordnen ist, tourte er durch die Welt. Er spielte mehrfach auf dem bekannten Metal-Festival im norddeutschen Wacken. „Wenn wir in Mexiko auf Tour waren, habe ich mich vor oder nach Konzerten öfter von der Band abgesetzt und bin mit einheimischen Freunden ins Hinterland gefahren, um Krebse zu finden“, erinnert er sich. In Papua-Neuguinea entwendete er einmal unwissentlich einen Krebs aus der Heiligen Höhle eines Stammes. Mit Einheimischen habe er noch versucht, zu vermitteln, doch das half nicht. „Die wollten uns lynchen“, sagt er. Der einzige Ausweg war, sofort die Flucht zu ergreifen.

Seine Füße auf den Schreibtisch gelegt, den Blick aus dem Fenster der umgebauten neuapostolischen Kirche, denkt er nach. Warum Wagenknecht? „Sie ist eine Garantin des Friedens in der jetzigen Zeit“, sagt er. Er sei schon immer ein politischer Mensch gewesen, einen vor Jahren entdeckten Krebs habe er nach Edward Snowden, dem Whistleblower, benannt. An Wagenknecht mag er vor allem ihr Auftreten: „Egal, ob man sie öffentlich provoziert, sie bleibt immer ruhig und gelassen“, erklärt er. Er habe ihr geschrieben. Sie habe sich für die Namensgebung bedankt. Gerne würde er sich mit der Politikerin in Berlin treffen, „nur, um zu quatschen.“

Lukhaup – ehemaliger Bassist zweier Metalbands – geht seit vielen Jahren auf weltweite Expeditionen, um Krebse zu studieren und Bücher zu verfassen. Foto: Frei