Umweltagentur legt Bericht vor : Viele Tote in der EU durch dreckige Luft

Kopenhagen Nach der Luftverschmutzung ist Lärmbelastung laut der EU-Umweltagentur die zweite große Umweltbelastung, die zu vorzeitigem Tod führe.

(dpa) Umwelt- und Klimaschäden tragen einem neuen Bericht zufolge maßgeblich zu Gesundheitsproblemen bis hin zum Tod bei. Allein in rund 433 000 Fällen sei ein frühzeitiges Versterben auch auf die Luftverschmutzung zurückzuführen, teilte die EU-Umweltagentur (EEA) in Kopenhagen am Dienstag mit. Es handelt sich um geschätzte Zahlen von 2018 für die damals 28 EU-Länder mit Blick auf bestimmte Feinstaubpartikel und Stickstoffdioxid. Lärmbelastung ist dem Bericht zufolge die zweite große Umweltbelastung, die zum vorzeitigen Tod führt. Sie wird in dem Bericht mit Blick auf Zahlen von 2017 für rund 12 000 Fälle in der EU mitverantwortlich gemacht. Eher punktuelle und zugleich drastische Treiber von Todesfällen sind demnach Hitzewellen wie die im Jahr 2003. In der zweiten Jahrhunderthälfte könnten solche und schlimmere Hitzewellen manchen Szenarien zufolge jedes zweite Jahr auftreten, warnt die EEA.