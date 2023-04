Zweibrücker Schlachthof Prozess um 750 Kilogramm ranzige Schweinelenden

Am 17. Dezember 2019 seien bei einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach unter Beteiligung des in Pirmasens ansässigen und auch für Zweibrücken zuständigen Kreisveterinäramts Südwestpfalz (wir berichteten) 750 Kilogramm Schweinelenden (250 Kilo davon waren für die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken bestimmt) entdeckt worden, die „unter bedenklichen Hygienevoraussetzungen im Eingangsbereich des Betriebes teils noch in Plastik verpackt zum Auftauen lagerten“, so der Staatsanwalt. Die hier entnommenen „Verdachtsproben wurden wegen erheblicher sensorischer Mängel (alt, ranzig), verbunden mit Frostbrand als im Genusswert gemindert“ eingestuft.