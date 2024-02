Umfrage: Rheinland-Pfälzer über Demokratie und Politik Menschen in Mittelstädten mehr unzufrieden als in großen Städten

Unterschiede in den Einstellungen zwischen Stadt und Land: „Die zufriedensten Menschen leben in den Großstädten“, sagte Jun. „Trier, Koblenz, Mainz und Ludwigshafen sind die Leuchttürme der Zufriedenheit.“ Am höchsten seien die politische Unzufriedenheit und die Zukunftsängste in den Mittelstädten mit 20 000 bis 100 000 Einwohnern wie beispielhaft genannt Pirmasens, Worms, Speyer, Kaiserslautern, Landau oder Bingen. Angaben zu Zweibrücken wurden noch nicht gemacht.)