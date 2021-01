Kultur-Livestream aus der Fruchthalle Kaiserslautern : Von Indie-Rock bis Britpop mit „Vielleicht Emma“

„Vielleicht Emma“ spielen in der Fruchthalle. Foto: "Vielleicht Emma"

Kaiserslautern (red) Am heutigen Freitag, 29. Januar, 17 Uhr, rockt die angesagte Newcomerband „Vielleicht Emma“ den Kulturlivestream in der Fruchthalle mit ihrem vielseitigen Repertoire aus Indie-Rock bis Britpop.

Ihre Lieder erzählen von Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten, die ihnen in ihrem durchschnittlichen Leben so begegnen. Sie nehmen es leicht und mit ein bisschen Ironie. Mit authentischen Texten erzählen die drei Studenten aus Kaiserslautern Geschichten über ihr Leben, die Liebe und den komischen Typ aus der U-Bahn. Und passend zu einer guten WG-Party liefern sie den Soundtrack für tiefgründige Gespräche auf dem Sofa, soziales Rauchen auf dem Balkon oder Tanzorgien in der Küche.