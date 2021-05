Michael Wirth aus Waldmohr vermietet Bienenvölker : Bienen bedeuten Begegnung

Waldmohr/Thaleischweiler-Fröschen Früher hatte er vor Bienen Angst. Jetzt vermietet der Umwelt- und Betriebswirt Michael Wirth aus Waldmohr Bienenvölker an Unternehmen.

5 Tipps von Imker Michael Wirth : 1. Im eigenen Garten auf Pestizide verzichten. 2. Statt englischem Rasen oder Schotterwüsten Blühbeete als Nahrungsquelle anlegen. 3. Petitionen gegen Pestizide/Glyphosat und die Abholzung von Bäumen auf EU-Ebene unterzeichnen. 4. Honig beim regionalen Imker kaufen. 5. Obst und Gemüse aus der Region kaufen, am besten in Bio-Qualität.

Weil er in seinem bewegten Leben schon immer außergewöhnliche Wege beschritt, entwarf er in seinem letzten Auslandssemester im US-amerikanischen San Diego seinen Business-Plan. Seine Masterarbeit am Umweltcampus Birkenfeld schrieb er über die Philosophie von „Bee-Great“ und sein Konzept, Bienenvölker mit ihrer großartigen Ökologie- und Werbewirkung an Unternehmen zu vermieten, um damit möglichst viele Menschen zu inspirieren. Mutig und entschlossen hängte der ehemalige Bassist der Band „Akku-Stikk“ seine Arbeit als Tontechniker beim Saarländischen Rundfunk an den Nagel und machte sich selbstständig. „Sei großartig und werde großartig mit Deinen Bienen“, erklärt er das Namens-Wortspiel.