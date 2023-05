DAK-Zahlen aus Rheinland-Pfalz Personalmangel macht viele Beschäftigte krank

Zwar sei 2022 insgesamt das Jahr mit dem höchsten Krankenstand seit 25 Jahren gewesen – doch sei der Krankenstand in stark betroffenen Branchen überdurchschnittlich. So waren demnach in der Altenpflege an jedem Tag des Jahres 77 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben – ein Anteil also von 7,7 Prozent. Der Durchschnitt über die Branchen hinweg lag zum Vergleich bei 5,7 Prozent. Über dem Schnitt lagen auch die Krankentage in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugtechnik (7,2 Prozent) und Kinderbetreuung (7,0 Prozent).