Der vierstimmige Männerchor mit aktuell 17 Sängern aus sechs Ortschaften Maßweiler Felsensänger sind Kulturgut

„Unser Durchschnittsalter liegt bei 70“, lässt Thomas Nickola, der mit seinen 67 Lebensjahren zu den Jüngeren gehört, wissen. Doch Niveau und Qualität des Chors seien außergewöhnlich hoch, denn nicht nur alle Tenöre singen zudem in dem ebenfalls musikalisch weit geförderten katholischen Kirchenchor Maßweiler. Und dennoch, das betont er mehrfach, „sind wir Freizeitsänger“. Entsprechend sporadisch seien die Auftritte in der Öffentlichkeit und konzentrierten sich auf Maßweiler und wenige umliegende Ortschaften, wenngleich es genügend Anfrage gebe. Der Chorleiter beschreibt: „Wir wollen Freude haben. Und Advent, Weihnachtszeit und Jahreswechsel fordern uns voll uns ganz.“ Singen die Maßweiler Felsensänger doch in diesem Jahr zum 17. Mal an jedem Adventssamstag im Freien am Dorfbrunnen und an anderen Plätzen im Herzen des Ortes. Die Liedauswahl führt, von Woche zu Woche gesteigert, auf das Christfest hin. Selbst Gassenhauer wie „Jingle Bells“ werden, getreu der Chormaxime „wir sind ein deutscher Chor und jeder soll uns verstehen“, in der deutschen Übersetzung dargeboten.