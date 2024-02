Und noch viele andere Grausamkeiten Kinder mit Peitsche, Gewehr, Strom und Chili gequält

Das ist das Maximum: Am Dienstag hat das Amtsgericht Pirmasens zwei 29- und 26-jährige Männer wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu je vier Jahren Gefängnis verurteilt. Damit ist es an die Grenze des für ein Amtsgericht Möglichen gegangen, hat also seine Strafgewalt von vier Jahren ausgeschöpft. Und dieses Urteil ist bereits rechtskräftig, weil beide Angeklagten unmittelbar nach dessen Verkündung erklärten, nicht dagegen vorgehen zu wollen. Zudem ordnete das Gericht Haftfortdauer an. Die Pirmasenser bleiben im Gefängnis.