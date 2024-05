Stadt Zweibrücken und Deutscher Wetterdienst warnen Nach Hochwasser in unserer Region wächst Sorge vor neuem Starkregen

Entwarnung für die Westpfalz und das Saarland bedeutet das aber noch nicht: Hier soll zwar etwas weniger Regen als am Freitag/Samstag fallen – doch auf den bereits wassergesättigten Böden droht „kräftiger und gewittrig durchsetzter Starkregen“. Die Stadt Zweibrücken warnte am Montag um 17.30 Uhr unter Berufung auf den DWD, der Starkregen könne schon am Dienstagvormittag einsetzen, mit steigender Gefahr schwerer Gewitter. „Örtlich sind unwetterartige Starkregenmengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, gebietsweise 40 bis 60 l/qm in wenigen Stunden wahrscheinlich. Vereinzelt sind auch bis 80 l/qm möglich.“ Letzteres ist etwas mehr als die durchschnittliche Regenmenge im gesamten Mai in Zweibrücken. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. Am Mittwoch verlagern sich die Starkregenfälle und Gewitter laut DWD nach Norddeutschland.