Diskussion um Corona-Maßnahmen : Ärzte-Chef fordert deutschen „Freedom Day“

Osnabrück Karl Lauterbach kritisierte den Vorstoß von Kassenärztechef Gassen umgehend, während sein Vize davor warnte, weiter mit Angst Politik zu machen.

Kassenärztechef Andreas Gassen hat die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert. „Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat“, sagte er der der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). „Also braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: In sechs Wochen ist auch bei uns Freedom Day! Am 30. Oktober werden alle Beschränkungen aufgehoben!“ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wies die Forderung gegenüber der Zeitung scharf zurück.