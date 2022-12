Pirmasens : Finanzamt fordert 9,2 Millionen Euro von Geschäftsmann

Pirmasens Pirmasenser soll Forderungen begleichen – Steuerschulden seien in Firma oder Firmen entstanden, für die er als Geschäftsführer hafte.

„Schöne Bescherung“ für einen bekannten Pirmasenser Geschäftsmann kurz vor den Weihnachtsfeiertagen: Er hat vom Finanzamt per Zustellungsurkunde schlechte Nachrichten erhalten. Die Vollstreckungsbehörde teilte dem Mann in einer Pfändungs- und Einzugsverfügung mit, dass er dem Land Rheinland-Pfalz rund 9,2 Millionen Euro schuldet.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen solle er sich erklären, inwieweit er die gepfändeten Ansprüche, Forderungen und Rechte anerkennt und bereit zu leisten ist, ob und welche Ansprüche andere Personen an die gepfändeten Ansprüche, Forderungen und Rechte erheben und welche Ansprüche, Forderungen und Rechte für andere Gläubiger gepfändet worden sind.

Weiter heißt es vom Finanzamt, dass der Geschäftsmann – er lebt in Pirmasens und vertritt im gesamten Bundesgebiet mehrere Firmen als Geschäftsführer – durch ein Zwangsgeld zur Abgabe der geforderten Erklärungen angehalten werden kann. Von ihm abgegebene Erklärungen seien aber kein Schuldeingeständnis.

Rainer Seibert, Geschäftsstellenleiter des Finanzamtes in Pirmasens, verwies auf Anfrage auf das Steuergeheimnis, das es seiner Behörde verbiete, Details und Namen zu Vorgängen zu nennen. Im Allgemeinen erklärte er, dass eingetragene Geschäftsführer von Unternehmen im Falle von berechtigten Forderungen mit ihrem Privatvermögen in Haftung genommen werden können, sofern sie vorsätzlich oder leichtfertig ihre Pflichten als Kaufmann verletzen. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei den vom Finanzamt geforderten 9,2 Millionen Euro nicht um eine Summe, die aus nicht gezahlten privaten Steuern des Geschäftsmannes entstanden ist – sondern um Forderungen für nicht oder verspätet erbrachte Zahlungen einer oder mehrerer GmbHs an die Finanzbehörden. Dazu gehören Sozialversicherungsträger oder sonstige gesetzliche Zahlungsverpflichtungen. Sofern solche Forderungen für die Finanzbehörde nicht anders zu bekommen/einzutreiben sind, haften GmbH-Geschäftsführer mit ihrem Privatvermögen. Im Falle einer Nichterfüllung der Schuld kann das im weiteren Verlauf bis zur Insolvenz beider beteiligten Parteien führen.