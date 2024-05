Deutliche Kritik an Maßnahmen Bahn-Chaos von der Westpfalz bis in Teile des Saarlands erwartet

Die Ausfälle laut Deutscher Bahn:

S-Bahn Linien 1/2 (Homburg – Kaiserslautern – Neustadt/Weinstraße – Mannheim): Die Züge fahren tagsüber regulär, in den Nachtstunden ab dem 17. Mai bis 9. Juni sowie an den Wochenenden (18./19. Mai, 25./26. Mai, 1./2. Juni, 8./9. Juni) setzt die DB für die Fahrgäste alternativ Busse zwischen Homburg und Neustadt, sowie zwischen Kaiserslautern und Neustadt ein.

RE 1 (Süwex, Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken – Trier): Auch hier setzt die DB in den Nachtstunden vom 17. Mai bis 9. Juni Busse ein, die zwischen Neustadt und Homburg fahren. Zudem ist der Ersatzverkehr an den Wochenenden 18./19. Mai, 25./26. Mai und 1./2. Juni zwischen Landstuhl und Neustadt sowie am 8./9. Juni zwischen Kaiserslautern und Neustadt unterwegs.

RE 6 (Kaiserslautern – Neustadt/Weinstraße – Karlsruhe): An den Wochenenden 18./19. Mai, 25./26. Mai, 1./2. Juni sowie 8./9. Juni fahren als Ersatz für die Züge Busse zwischen Neustadt und Kaiserslautern.

RB 70 (Kaiserslautern – Saarbrücken): Die Züge werden an den Wochenenden 18./19. Mai, 25./26. Mai sowie 1./2. Juni – und nachts vom 17. Mai bis 9. Juni – im Bereich Einsiedlerhof – Kaiserslautern durch Busse ersetzt.

Auch auf den Strecken Kaiserslautern – Pirmasens, Kaiserslautern – Lauterecken, Kaiserslautern – Bingen sowie Kaiserslautern – Kusel kommt es baubedingt zu Einschränkungen in den Nächten bzw. Wochenenden. Auch hier gibt es dann Ersatzverkehr.

Fernverkehr:

Die meisten EC Saarbrücken–Stuttgart–München–Graz und ICE Saarbrücken–Stuttgart–München beginnen/enden freitags bis sonntags bereits in Stuttgart. Die Halte Saarbrücken, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen und Mannheim entfallen.

Die ICE/TGV Züge der Linie 82 (Paris–Saarbrücken–Frankfurt) werden jeweils samstags und sonntags zwischen Paris und Mannheim über Kehl umgeleitet. Daher könne die Halte Saarbrücken und Kaiserslautern nicht angeboten werden.

Das Zugpaar ICE Saarbrücken–Frankfurt entfällt.