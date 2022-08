Teils überraschende Umfrage-Ergebnise : Vor allem Rheinland-Pfälzer und Saarländer klagen über Infrastruktur

Düsseldorf/Mainz Aber nur in einem dieser beiden Bundesländer fordern die Menschen auch mehr Investitionen, zeigt eine deutschlandweite Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd

Nicht einmal die Hälfte der Menschen in Deutschland ist laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung aus dem vergangenen Jahr mit der öffentlichen Infrastruktur zufrieden. Besonders in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Umweltschutz sprachen sich die Befragten für mehr Investitionen aus, um die Situation zu verbessern, wie die am Montag veröffentlichte Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Stiftung ergab.

Die Befragung fand vom 28. September bis 12. Oktober 2021 online statt. Insgesamt wurden 8483 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland befragt.

Am höchsten ist demnach die Zufriedenheit im bundesweiten Durchschnitt bei der öffentlichen Sicherheit. Die Hälfte (50 Prozent) der Befragten habe angegeben, damit zufrieden zu sein. Mit Blick auf Klimaschutz (31 Prozent), Bildung und Gesundheit (je 34 Prozent) sind deutlich weniger Menschen zufrieden mit der öffentlichen Infrastruktur. Auch über den öffentlichen Nahverkehr sind nur 39 Prozent zufrieden.

Der Wunsch nach zusätzlichen Investitionen sei hingegen in allen Bereichen stark ausgeprägt, erklärte die Stiftung. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) sprachen sich für eine Erhöhung aus. Den mit Abstand größten Bedarf für Investitionen sehen die Befragten mit 87 Prozent im Bereich Gesundheit und mit 79 Prozent in der Bildung. Auch für den Klima- und Umweltschutz habe es mit 70 Prozent eine große Zustimmung gegeben. Der geringste Anteil sprach sich für Investitionen in Fuß- und Fahrradwege (53 Prozent) sowie in Straßen, Brücken und Autobahnen (58 Prozent) aus.

Regional zeigten sich Unterschiede. Die geringste Zufriedenheit gibt es im Saarland (33 Prozent). Auch Rheinland-Pfalz liegt mit 39 Prozent am unteren Ende der Skala. Die höchste Zufriedenheit äußerten die Befragten in Hessen, Bayern und Hamburg mit jeweils 46 Prozent. Aber selbst also erreichte der Anteil nicht einmal die Hälfte.