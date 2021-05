Bei Corona-Inzidenzen unter 100 an Mosel und Rhein : Wieder Leinen los bei Ausflugsschiffen

Ein Mitarbeiter bringt in Vallendar (bei Koblenz) auf den Schiffen der Gilles-Personenschifffahrt transparente Schutzwände an. Foto: dpa/Thomas Frey

Cochem/Rüdesheim Pfingsten steht vor der Tür und die Zahl der Corona-Fälle sinkt. Hoffnung für Ausflugsschiffe: Am Wochenende starten sie auf Rhein und Mosel verspätet in die Saison – mit neuen Freiheiten und bekannten Einschränkungen.

Endlich wieder auf dem Wasser an Burgen und Fachwerkhäusern vorbeituckern: Leinen los heißt es pünktlich zu Pfingsten bei Ausflugsschiffen in Rheinland-Pfalz und Hessen. „Bei uns herrscht Aufbruchstimmung. Das Telefon klingelt wieder häufiger, die Leute waren lange genug eingeschlossen. Sie wollen einfach raus, sie sehen die Bilder vom Urlaub im Norden“, sagt etwa die Sprecherin der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer (KD), Nicole Becker.

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen dürfen sich Gastronomie und Tourismus etwas lockerer machen. Für Ausflugsschiffe endet eine Zwangspause. Sie würden ungefähr wie die Außengastronomie behandelt, heißt es von den Landesregierungen in Mainz und Wiesbaden. Bei einer stabilen Zahl der Neuinfektionen von unter 100 pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Flussregion können mithin Schiffspassagiere auf Außendecks bewirtet werden.

Die Gilles Personenschifffahrt in Vallendar bei Koblenz findet da eine kreative Lösung. Geschäftsführer Dennis Gilles: „Wir haben zwei Schiffe mit riesigen Schiebetüren an den Seiten. Die schieben wir auf, dann ist das Außengastronomie über die ganze Schiffsbreite mit einem Dach. Bei einem Regenschauer bleiben die Leute trocken.“ Auch das 101 Jahre alte Familienunternehmen Gilles startet an diesem Samstag verspätet in die Saison – mit einer Rundfahrt nach Koblenz und einer „Burgen-Schlösser-Tour“. Gewöhnlich beginnt die Saison vieler Ausflugsschiffe um Ostern.