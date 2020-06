Kinderbonus von 300 Euro, Mehrwertsteuer sinkt : Union und SPD einigen sich auf 130-Milliarden-Paket

Kanzlerin Merkel (CDU) und Finanzminister Scholz (SPD) verkündeten die Einigung auf das Rettungspaket am späten Mittwochabend. Foto: dpa/John Macdougall

Berlin Ein gigantisches Hilfspaket soll die deutsche Wirtschaft retten und den Verbrauchern Impulse für den Konsum geben.

(rtr) Die Bundesregierung will die schwerste Rezession der Nachkriegszeit mit einem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket bekämpfen. 120 Milliarden Euro davon entfielen auf den Bund, sagte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend in Berlin nach zweitägigen Verhandlungen der großen Koalition.