Ulrike Höfken stürzt über Beförderungsaffäre : Grünes Urgestein: Erster Rücktritt in der Ampel-Koalition von Rheinland-Pfalz

Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin von Rheinland-Pfalz (Archivbild von 2018), gibt ihren Ministersessel zum Jahresende nach wachsendem Druck auf. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Als erste Ministerin in der sonst so konfliktfreien Ampel-Koalition von Rheinland-Pfalz muss Ulrike Höfken kurz vor der Landtagswahl ihren Abschied zum Jahresende verkünden. Die Umweltpolitikerin stürzt über die Beförderungsaffäre in ihrem Haus.

Von Peter Zschunke, dpa

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die Ampel doch noch gestört: Viereinhalb Jahre nach der Regierungsbildung und einer ausgesprochen harmonischen Koalition von SPD, FDP und Grünen gab es am Mittwoch das erste Aus für ein Kabinettsmitglied: Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin Ulrike Höfken kündigte nach massiver Kritik an der Beförderungspraxis in ihrem Haus zum Jahresende ihren Rücktritt an.

„Grob rechtswidrig“, „Günstlingswirtschaft“, „Ämterpatronage“ – nicht die Opposition, sondern das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz stellte der Verwaltung des Umweltministeriums in Mainz im September ein vernichtendes Urteil über ein Kerngeschäft der Verwaltung aus, die Beförderung von Mitarbeitern. Der dafür vor allem zuständige Staatssekretär Thomas Griese, ebenfalls bei den Grünen, versprach sofort nach Bekanntwerden, dieses Verfahren – es habe lediglich der Vereinfachung der Verwaltung gedient – werde jetzt „unverzüglich abgeändert“.

Info „Wir bedauern die Fehler zutiefst“ Aus der Rücktritts-Erklärung von Ulrike Höfken: „Um die zentralen Zukunftsthemen Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität wieder an erste Stelle zu rücken und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen wir folgende Konsequenzen: Als Umweltministerin lege ich mein Amt zum Ende des Jahres nieder, als Staatssekretär bitte ich um Versetzung in den Ruhestand zum 31. Dezember 2020. Wir bedauern die Fehler, die bei Beförderungen in unserem Haus passiert sind, zutiefst und haben diese im Sinne des Oberverwaltungsgerichts umgehend korrigiert. Auch im Hinblick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen wir die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Parteipatronage entschieden zurück. Wir sind uns ganz sicher, dass die Koalition hinter uns steht und ein mögliches Misstrauensvotum der CDU nicht die mindeste Chance hätte. Wir möchten dem Umweltministerium mit unserer Entscheidung jedoch die Rückkehr zu den ureigenen Themen, die immer wichtiger werden, ermöglichen. Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen neuneinhalb Jahren.“

Aber dann wurde bekannt, dass das Ministerium über den konkreten Fall einer nicht beförderten Beamtin hinaus weitere Beförderungen auf ähnlich lockere und nicht rechtskonforme Weise über die Bühne gebracht hat.

„Die Vorwürfe sind ungeheuerlich“, schimpfte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner am Montag in Mainz. „Es ist ein trauriger Vorgang, wenn das höchste Verwaltungsgericht des Landes die Landesregierung mahnen muss, sich an die Verfassung zu halten.“

Die gebürtige Düsseldorferin Ulrike Höfken ist die wichtigste Grünen-Politikerin in der Landesregierung - auch wenn die 65-jährige Politikerin inzwischen der jüngeren Anne Spiegel den Vortritt ließ: Die Integrations- und Integrationsministerin ist Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Höfken war aber das Aushängeschild der Regierungsbeteiligung der Grünen über zwei Legislaturperioden seit 2011.

Zuvor war Höfken sieben Jahre im Bundestag, wo sich die Diplom-Agraringenieurin auch schon vor allem für die Themen Ernährung und Landwirtschaft engagierte. Die Kompetenzen in der Energiepolitik und den Artenschutz holte sie sich dann noch dazu. Ihre Basis hatte Höfken stets in der Eifel, im Landkreis Bitburg-Prüm, wo auch ihre Familie mit drei Töchtern groß wurde.

Im persönlichen Umgang ist die Politikerin eher vorsichtig-zurückhaltend. Auch im Landtag trat Höfken betont nüchtern und sachlich auf, ließ sich nur selten aus der Ruhe bringen. Aber auf Parteitagen in Rheinland-Pfalz hatte sie stets einen guten Rückhalt. Auch in der Ampel-Regierung war sie lange ungefährdet – trotz der nicht immer einfachen Situation, dass sie zwar für Ernährung und ökologischen Landbau, ihr FDP-Kollege Volker Wissing aber für die Landwirtschaft und den Weinbau insgesamt zuständig war.

In der Ende September aufgeflammten Beförderungsaffäre hielt sich Höfken erst betont zurück und überließ ihrem Staatssekretär und Parteifreund Thomas Griese die Defensive gegen die zuletzt immer schärferen Attacken der Opposition. In der vergangenen Woche teilte Höfken mit, dass sie nach der Landtagswahl nicht mehr im Amt sein werde – nachdem sie im Frühjahr noch Hoffnungen auf eine politische Zukunft bei einem guten Wahlergebnis geäußert hatte.