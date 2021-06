Künftig jeden Samstag : TV Oberbexbach bietet Calisthenics-Training an

Calisthenics-Training umfasst das Repertoire des klassischen Geräteturnens und diverse akrobatische Übungen – etwa das Training mit Gymnastikringen. Foto: dpa/Peter Kneffel

Oberbexbach Am Samstag startet der TV Oberbexbach nach coronabedingter Pause um 11 Uhr ein Calisthenics-Training im vereinseigenen Calisthenics Park in Bexbach. Dieses Training soll künftig jeden Samstag auf der Trainingsanlage im Sommer und im Winter in der Bliestalhalle in Niederbexbach stattfinden.

Bei den Calisthenics-Übungen wird ein intensives körperliches Training mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt. Die Trainingsinhalte reichen von Klimmzügen und Liegestützen bis hin zu komplexen turnerischen Übungen wie dem sogenannten Muscle Up.