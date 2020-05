EHC Zweibrücken : Eppenheimer Tim Brenner ist der erste Hornets-Neuzugang

Tim Brenner mit dem Hornets-Trikot. Der 26-jährige spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten in Eppelheim und will nun in Zweibrücken durchstarten. Foto: EHC Zweibrücken

Zweibrücken Torgefährlicher Verteidiger unterschreibt für zwei Jahre.

Der EHC Zweibrücken hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Vom Regionalliga-Südwest Konkurrenten Eisbären Eppelheim wechselt Verteidiger Tim Brenner neu in die Rosenstadt. Brenner kommt mit dem Empfehlungsschreiben von 30 Toren und 68 Vorlagen in 135-Ligaspielen. Der 26-jährige gilt als spiel- und zweikampfstark und überzeugte in den vergangenen Spielzeiten durch sein gutes Auge in der Spieleröffnung. Ein Grund warum die Hornets den gebürtigen Heidelberger unbedingt haben wollten, ist auch, dass er sehr wenige Strafzeiten verursacht. Der EHC Zweibrücken zeigt sich zufrieden mit Brenner einen Spieler verpflichtet zu haben, hinter dem „gefühlt die ganze Liga her war.“