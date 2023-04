Erbach Thomas Stopp neuer Vorsitzender des Ostsaarkreises

Wolfgang Brünnler ging in seiner Bilanz auf die Herausforderungen der letzten Jahre ein und warb eindringlich für ein ehrenamtliches Engagement in den Vereinen und beim Verband. Gut aufgestellt ist der Kreis Brünnler zufolge im Jugendbereich, wo in den letzten Jahren neue Mannschaften hinzukamen. Aber auch bei den Aktiven, den Frauen und bei den Schiedsrichtern konnte die gute Arbeit fortgesetzt werden, so Brünnler.