Serie Angespielt Kleiner, aber nicht besser als gewohnt

„Mirage“ soll nicht nur geografisch eine Annäherung an die ersten Teile der Serie sein. Und in manchen Aspekten ist das auch gelungen. Zum Beispiel ist die Welt deutlich kleiner als in „Valhalla“ (England plus Norwegen) oder „Odyssey“ (Griechenland mitsamt seiner Inselwelt). Es beschränkt sich tatsächlich auf das sehr stimmungsvoll und abwechslungsreich gestaltete Bagdad und das Umland (dafür wirken die Gesichtsanimationen noch hölzerner als vorher). Das macht alles deutlich kompakter. Folgerichtig ist auch der Wust an Missionen und Nebenbeschäftigungen deutlich eingedampft worden. Ebenso wie der Skill-Tree. Der hat nur noch ein paar Möglichkeiten, aufgeteilt in drei Rubriken – aber wenn man ehrlich ist, war von den vielen Verbesserungen der früheren Teile vieles doch unnütz.