Abschluss Lesesommer Belohnung für fleißiges Lesen und Vorlesen

Sowohl diese Siegerinnen als auch weitere Gewinner, die per Los von Glücksfee Christina Rauch ermittelt wurden, konnten attraktive Preise wie Eintrittskarten in Schwimmbäder, Freizeitparks und Museen, Büchergutscheine und Spiele in Empfang nehmen. Da sich die vielen Sponsoren sehr großzügig zeigten, ging kein Kind leer aus, denn es gab auch noch für jeden Trostpreise. Außerdem nimmt jedes der Lose (für jedes gelesene Buch konnten die Kinder ein Los bekommen) noch an der landesweiten Ziehung im Oktober teil. Hauptpreis ist da ein zweitägiger Aufenthalt im Europapark mit vier Personen.