Tag der Elektromobilität „Es gibt so viel Halbwissen über das Thema E-Mobilität“

Experten der Stadtwerke sowie des Elektrohandwerks informieren von neun bis 14 Uhr umfassend zum Thema. „Wir geben Tipps, beantworten Fragen, erklären die Wallbox und deren Installation, insbesondere wie man mit dem Überschuss seinen Solaranlage sein Auto laden kann“, so Ringeisen. „Darüber hinaus stellen wir unsere neue Ladekarte vor, mit der man europaweit zu den gleichen günstigen Konditionen an insgesamt 185 000 Ladepunkten laden kann.“ Stromkunden der Stadtwerke Zweibrücken profitierten zudem von vergünstigten Ladekartentarifen. „Wer sich übrigens am Tag der Elektromobilität an unserem Stand seine Ladekarte bestellt, bekommt ein Startguthaben von 15 Euro“, so Ringeisen und fügt hinzu: „Haltern reiner Elektrofahrzeuge vergüten wir selbstverständlich ihre Treibhausgasminderungsquote (kurz THG-Quote). Auch dazu informieren wir.“