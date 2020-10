Fußball-Landesliga : TSC verliert 0:3 gegen Tabellenführer

Zweibrücken Der TSC Zweibrücken hat trotz einer guten Anfangsphase mit 0:3 gegen Landesliga-Tabellenführer SV Hermersberg verloren. Cüneyt Eren und Dennis Hirt vergaben früh im Spiel beste Gelegenheiten. Nach zehn Minuten wachten jedoch die Gäste auf und kontrollierten das Spiel zunehmend.

Im zweiten Durchgang erwischten die Gastgeber erneut den besseren Start, doch der eingewechselte Marco Martuccio scheiterte mit einem Schuss aus kurzer Distanz am Hermersberger Torwart. Der TSC versuchte weiterhin, mitzuspielen, in der 61. Minute schwächte sich das Team von Trainer Jan Weinmann aber selbst. Marcel Julier wurde mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Der SV Hermersberg verwaltete das Ergebnis in der zweiten Hälfte größtenteils und kam in der Nachspielzeit zum dritten Treffer durch Miguel Deho.