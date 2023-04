Dränage-Probleme auf Platz des SV Ixheim - Neue Ausschreibung Stadtrat sagt Ja zu Sportplatz-Sanierung – Kosten hochgeschnellt

Schulverwaltungs- und Sportamtsleiter Thomas Deller erläuterte dem Stadtrat nochmals die Hintergründe für das Baustopp – denn seit Oktober 2022 stehen die Bagger auf dem Sportplatz still. Nachdem der Platz 2006 vom Braschenplatz zum Kunstrasenplatz mit Sand- und Granulatverfüllung umgebaut worden war, sollte 15 Jahre später, der üblichen Lebensdauer solcher Beläge, eine Erneuerung durchgeführt werden. Die Aufsichtsbehörde ADD sagte Fördermittel zu. Im Vorfeld der damaligen Ausschreibung wurde offenbar, dass der Platz wesentlich stärker mitgenommen war, als gedacht. Die „elastizierende Schicht“, die normalerweise 25 bis 35 Jahre halte, sei derart geschädigt, dass sie in Gänze erneuert werden musste. Die Mehrkosten hierfür wurden in den Haushalt 2022 eingestellt. Im Juli 2022 erteilte der Stadtrat der Firma Heiler aus Bielefeld den Zuschlag. Geplant war eine Bauzeit von „auskömmlichen acht Wochen“ von Anfang September bis Mitte Oktober. Doch schon kurz nach Start der Arbeiten zeigte sich: Die Wasserableitung auf dem Platz war stellenweise derart schlecht oder inexistent (nach Regen staute sich Wasser in Pfützen), dass die Arbeiter die Bagger abstellten. Und ein Gutachter herangezogen wurde. Das Sachverständigenbüro Lehmacher-Schneider aus Osnabrück stellte fest: Das Dränagesystem des Platzes muss komplett erneuert werden. Sinnvollerweise müsse auch die Tragschicht erneuert werden, damit alles gemäß DIN-Norm sei. Der UBZ nahm eine fachtechnische Prüfung vor, empfahl alles so auszuführen, dass es DIN-gerecht sei – dem schloss sich die Verwaltung an. Und auch die ADD signalisierte: Fördergelder gibt es nur, wenn DIN-gerecht alles erneuert wird.