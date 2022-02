Zeichen stehen auf Einigung : Busfahrer-Streik bleibt weiter ausgesetzt

Mainz/Zweibrücken Drei Jahre lang dauerte der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz. Jetzt scheint er sich einem Ende zuzuneigen. Arbeitgeber und Gewerkschaft blicken jetzt auf das Land, das zusammen mit den Kommunen die höheren Kosten abdecken soll.

Der Streik der Busfahrer in Rheinland-Pfalz bleibt weiter ausgesetzt. Die Arbeitgeber im privaten Busgewerbe schickten der Gewerkschaft Verdi am Montag den Entwurf einer in Online-Verhandlungen vereinbarten Grundsatzeinigung für einen neuen Manteltarifvertrag, wie Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mitteilte. Damit finden auch an diesem Dienstag keine Streiks statt, sagte der Gewerkschafter. Auch in Zweibrücken werden demnach am Dienstag die Busse nach dem regulären Fahrplan fahren.