Sanierung der Alten Schule läuft : Sparsames Mauschbach saniert fleißig

Das alte Rathaus in Mauschbach soll wieder ein „Hingucker werden“, die beiden Toren wurden bereits erneuert. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach Die kleine Ortschaft bleibt weiter schuldenfrei. Doppelhaushalt einstimmig angenommen. Umbau von Ex-Rathaus läuft.

Entsprechendes Zahlenwerk stellte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung vor, als neben dem Beitrag für die Erweiterung des Kindergartens in Althornbach (wir berichteten), auch der neue Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 einstimmig angenommen wurde.

„Wir haben nicht allein sparsam gewirtschaftet, wir sind auch in der glücklichen Lage, mit der Zugehörigkeit zum Zef (Zweckverband-Entwicklungsgebiet-Flugplatz) eine Einnahmequelle zu haben, wie sie sich anderen Orten in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land nicht erschließt. Das wollen wir auf keinen Fall vergessen, deshalb können wir es auch verkraften, wenn wir jetzt beim Projekt Kindergarten Althornbach etwas mehr bezahlen, als unsere Nachbargemeinde Dietrichingen“, so Krippleben.