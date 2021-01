VRN informiert Hauptausschuss über Planungsstand : Spätestens 2025 soll die S-Bahn rollen

„Ansage beachten“: Das gilt auch für die Mitglieder des Hauptausschusses und interessierte Bürger in der Sitzung heute ab 17 Uhr. Ein Vertreter des Verkehrsverbundes gibt dem Gremium einen Überblick über den Stand der Dinge in Sachen S-Bahn. Für die Stadt Zweibrücken ist ein Anteil an der Finanzierung in Höhe von rund 457 000 Euro errechnet worden. Symbolfoto: Uwe Zucchi dpa Foto: picture alliance / dpa/Uwe Zucchi