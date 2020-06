Ortsvorsteher Körner will sich diese Woche kümmern : Sitzecke lange gesperrt: „Das hat schon was von Berliner Flughafen“

Zweibrücken Wattweiler Ortsvorsteher nimmt Versäumnisse auf seine Mütze und kündigt schnelle Lösung an.

Der UBZ habe ihn gedrängt, das Problem zu beheben, so Körner. Er will sich der Sache jetzt wieder annehmen. „Das Ganze hat schon was von Berliner Flughafen“, sagt Körner selbstironisch. Bis zum Wochenende soll das Fundament jetzt fertig gebaut werden. Körner will selbst mit einem Bekannten zusammen alles erledigen. Er sagt klar, die Verzögerung gehe „ganz alleine auf meine Mütze“. Aus persönlichen Gründen sei immer wieder etwas dazwischen gekommen. – „Es hat schon sehr lange gedauert bis sich da was bewegt“, findet auch die ehemalige SPD-Kandidatin für den Wattweiler Ortsvorsitz Lisa Obenauer. Sie will Körner jedoch keine Vorwürfe machen: „Wenn er jetzt was in die Wege leitet , sind alle im Dorf froh, dass es vorangeht.“