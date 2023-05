Mainz/Zweibrücken Sind bald alle „oben ohne“ im Schwimmbad?

Gemäß der Badeordnung in Kaiserslautern ist der Aufenthalt im Nassbereich während des öffentlichen Badebetriebes nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Damit sei Oben-ohne-Baden in den beiden städtischen Freibädern nicht erlaubt. Einen FKK-Bereich gebe es dort ebenfalls nicht. „Sofern es andere Gäste nicht stört, wird „oben ohne“ auf der Liegewiese geduldet.“ Präsent sei das Thema nur durch wiederholte Presseanfragen nach einer Entscheidung in Berlin gewesen: Eine Frau hatte im Dezember 2022 in einem Hallenbad in Berlin-Kaulsdorf versucht, nur mit Badehose bekleidet zu schwimmen. Das wurde ihr vom Personal verwehrt. Sie legte Beschwerde ein.