Nach den Sommerferien : Schulen im Land kehren zum Regelbetrieb zurück

Mainz Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig hält es für gerechtfertigt, im neuen Schuljahr auf Abstände zu verzichten.

Wer in einem Restaurant mit Freunden sitzt oder im Supermarkt an der Kasse steht, muss 1,50 Meter Abstand zu seinem Nächsten halten. In rheinland-pfälzischen Schulklassen gilt die Abstandsregel nach den Sommerferien dagegen nicht. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erläuterte am Mittwoch mit Medizinern, wie sie sich den Schulstart nach den Ferien vorstellt. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz dann wieder in ihren vertrauten Klassenverband zurückkehren. Um nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie diese Normalität zu ermöglichen, wird für den Unterricht im Klassenraum die Abstandsregel aufgehoben. „Das Abstandsgebot fällt in den Schulklassen, soll aber grundsätzlich bleiben“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig.