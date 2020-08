Bildungsministerium hat drei Szenarien im Blick : Schulbetrieb in Rheinland-Pfalz startet am Montag unter Vorbehalt

Schulbetrieb in Rheinland-Pfalz startet am Montag unter Vorbehalt

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Maskenpflicht für den Unterricht im Klassensaal. Rheinland-Pfalz hat diese strenge Pflicht nicht eingeführt, appelliert aber an das Veranwortungsbewusstsein der Schüler, sich umsichtig zu verhalten. Foto: dpa/Gregor Fischer

Mainz Bildungsministerin Hubig appelliert an Verantwortungsbewusstsein. Drei Szenarien im Blick.

Mehr als 400 000 Kinder und Jugendliche sowie etwa 41 000 Lehrkräfte gehen in der kommenden Woche in ein neues Schuljahr, das unter besonderen Vorzeichen vorsteht. Fünf Monate nach Schließung aller Schulen wegen der Corona-Pandemie beginnt dann für alle wieder der Unterricht im Klassenraum. Abstandsregel und Maskenpflicht im Klassenraum sind für den Unterricht in Rheinland-Pfalz zunächst aufgehoben. Damit das gelingt, setzt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) darauf, dass alle Beteiligten in der Schulgemeinschaft verantwortungsbewusst zusammenwirken.

Die Maskenpflicht an den Schulen hat zuletzt bundesweit für Diskussionen gesorgt - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) plädierte für einen Mund-Nasen-Schutz, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Sie müsse die Dinge ja nicht umsetzen, kommentierte Hubig kühl. Am Montagabend hätten sich die Kultusminister der Länder noch einmal besprochen und „festgestellt, dass wir alle dieselbe Auffassung zur Maskenpflicht haben“.

Den Regelbetrieb wieder aufzunehmen, steht unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu einer stärkeren Zunahme der Corona-Infektionen kommt. Das Bildungsministerium will das Infektionsgeschehen weiter aufmerksam beobachten, in enger Abstimmung mit Gesundheitsexperten. Sollten die Zahlen deutlich steigen, könnte das zweite vorbereitete Szenario wirksam werden: Dann soll wieder abwechselnd im Präsenz- und Fernunterricht gelernt werden. Das dritte Szenario für den Fall eines größeren Ausbruchs sind temporäre Schulschließungen.

Nach einer Umfrage des Landeselternbeirats wird es von drei Viertel der Elternvertreter begrüßt, zum Regelbetrieb zurückzukehren, ein Viertel ist dagegen. An der Umfrage beteiligten sich 2530 Elternvertreter an Schulen in Rheinland-Pfalz. Aber diese Befragung habe in Zeiten niedriger Infektionszahlen begonnen, sagt Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. „Inzwischen ist die Angst um die Gesundheit der Kinder oder die eigene Gesundheit wieder größer“, so Schladweiler.