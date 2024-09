Dressurwettbewerbe und Springprüfungen beim RV Einöd Großes Turnier beim Reiterverein

Wie schon am Samstag finden die Springwettbewerbe des Reiternachwuchses in der Halle statt: Reiterwettbewerb mit zwei Sprüngen um 11.30 Uhr, gefolgt von einem Caprilli-Springen um 15 Uhr und einem Springreiter-Wettbewerb um 14.30 Uhr. An beiden Tagen wird es an Essen und Trinken nicht fehlen. Es gibt selbstgebackene Kuchen, Crêpes, belegte Brötchen, Bratwurst einer Einöder Metzgerei und Pommes sowie verschiedene Getränke – inklusive Sektstand. Am Sonntag um 14 Uhr dürfen sich die Kinder auf Kinderschminken freuen.