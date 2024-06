Reiterverein Einöd veranstaltet in der dritten Ferienwoche sein Ferienzeltlager Ferien auf dem Reiterhof

Termin dieses Jahr ist von Montag bis Freitag, 29. Juli bis 2. August. „Wir übernachten in Zelten, abends sitzen wir am Lagerfeuer. Es wird gegrillt und gesungen und wir haben einfach eine gute Zeit“, beschreibt sie das besondere Gefühl. Fortgeschrittene Reiterinnen und Reiter sind bei dieser Freizeit ebenso willkommen wie Anfänger. In den ausgeglichenen Schulpferden, die beim RV Einöd übrigens jeden Tag in der Herde auf die Koppel dürfen, finden sie einen verlässlichen Partner für eine unvergessliche Ferienwoche.