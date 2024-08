Naturfreunde freuen sich über neue Pächterin fürs Harzbornhaus Neue Pächterin im Harzbornhaus

Für die Eröffnung am heutigen Freitag, 9. August, ist die Hüttenwirtin bestens vorbereitet. „Wir haben in den vergangenen Wochen ordentlich aufgeräumt. Es ist richtig schön geworden, vor allem der Biergarten“, betont sie. Auf der Karte findet sich zünftige Hüttenkost mit Speisen für den kleinen Hunger aber auch warme Gerichte wie Leberknödel mit Kraut und Soße oder Schnitzel mit Pommes und Salat. Eine Auswahl an Kuchen- und Torten gibt es ebenfalls. „Die Karte ist super, eine echte Hüttenküche zu moderaten Preisen, das gefällt mir“, gesteht Willi Richter. Mit seinen Vereinskollegen werde er sich um das ganze Drumherum kümmern und dafür sorgen, dass die Außenanlage und der Spielplatz der Hütte in Schuss bleiben.