Vernissage „Letzte Inszenierung“ in der Galerie QHof Ausstellung im QHof bricht Tabus

„Es war sehr berührend“, resümiert Petra Stricker bewegt. Die Vernissage auf dem QHof zur neuen Ausstellung „Letzte Inszenierung“ von Thomas Brenner unter dem Motto „Sterben – Leben“ war die wohl emotionalste Eröffnung einer möglicherweise bislang auch emotionalsten Fotoausstellung in der Formart-Galerie in Mörsbach. Entsprechend anders war auch das Publikum, das sich an diesem Abend dem Thema Tod und Leben stellte. Hatte der ein oder andere Stammbesucher diesmal bereits im Vorfeld verzichtet, konnten die Stickers Gäste begrüßen, die sie lange nicht gesehen hatten, sowie eine Vielzahl ganz neuer Besucherinnen und Besucher. Viele von ihnen kamen bereits vor dem offiziellen Beginn, um die neun vorwiegend in gedeckten Farben gehaltenen Bilder zunächst einmal in Ruhe zu betrachten und auf sich wirken zu lassen. Die Formart-Chefin selbst findet: „Thomas hat sie genial platziert.“ Die Klänge von Ravel und Beethoven, die Maria Eisen dem Flügel entlockte, gaben den passenden musikalischen Rahmen zum Auftakt des Kunstprojekts.