60 Jahre Kneippverein Zweibrücken Gesundheit im Einklang mit der Natur

Da es in Zweibrücken damals noch kein öffentliches, sondern lediglich ein privates Schwimmbad gab, freute sich der Verein in der Anfangszeit über einen regen Zuwachs. Einmal in der Woche mietete der Kneippverein das Privatbad an. „Die Eintrittspreise wurden reduziert und die Menschen stattdessen in den Verein aufgenommen“, erinnert der Ehrenvorsitzende an die Anfänge.