Dehoga Rheinland-Pfalz hat klare Forderungen : In Rheinland-Pfalz drängt das Gastgewerbe auf sofortige Öffnung

Bad Kreuznach Um „Dauer-Lockdowns“ zu verhindern, dürfe die Politik nicht mehr nur auf die Inzidenz schauen, argumentiert der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rheinland-Pfalz.

Vor den für diesen Montag angesetzten Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Kurs in der Pandemie forderte Haumann die Politik auf, sich vom Corona-Inzidenzwert als Hauptkriterium für das weitere Handeln zu verabschieden. In den Betrieben des rheinland-pfälzischen Gastgewerbes habe es laut Robert Koch-Institut (RKI) „kein signifikantes Infektionsgeschehen“ gegeben:„Die Inzidenzwerte haben ihre Berechtigung verloren.“

Die Inzidenzen müssten durch Kriterien wie Impf- und Testquote sowie die Auslastung der Intensivbetten ersetzt werden, forderte Haumann. Es sei klar, dass bei mehr Tests mehr Infektionen festgestellt würden. Solange die Politik an dem nicht mehr anwendbaren Kriterium der Inzidenz festhalte, „werden wir zwangsläufig in Dauer-Lockdowns kommen“, sagte er. „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.“ Er hoffe darauf, dass sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) – wie vor der Landtagswahl angekündigt – bei den Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder für eine Öffnungsperspektive für die Hotellerie einsetzen werde, sagte Haumann.

Mit Blick auf diesen Montag forderte der Dehoga-Präsident außerdem, die „mehrmals versprochene Öffnung der Außengastronomie unbedingt umzusetzen“. Dieser Schritt werde die Infektionsgefahr sogar senken, da dort der Aufenthalt sicherer sei, als wenn sich die Menschen in größeren Gruppen irgendwo auf Bänken oder Picknickdecken an den Ufern von Rhein, Mosel oder Nahe niederließen.

Warum laut Öffnungsplan von Bund und Ländern bei einem Inzidenzwert über 50 für einen Besuch der Außengastronomie jeweils ein tagesaktueller Schnelltest vorgelegt und vorab ein Termin gebucht werden soll, verstehe er nicht, sagte Haumann. Damit werde die Außengastronomie genauso behandelt wie Kinos und Theater, dabei sagten Experten doch, dass die Ansteckungsgefahr an der frischen Luft viel geringer sei als in geschlossenen Räumen. Wer sich in ein Straßencafé oder in den Außenbereich einer Gaststätte setzen wolle, solle dies auch ohne Test und Termin tun können.