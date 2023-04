Baustelle am Ortseingang von Rimschweiler Eisendiebe und Regen: Fahrbahnteiler verzögert sich

„Die Mittelinsel soll noch diese Woche kommen“, kündigte der LBM-Leiter an. Sie ist das Herzstück des Bauprojektes und nötigt in Höhe des Ortseinganges künftig die Fahrer dazu, an dieser Stelle den Fuß vom Gas zu nehmen. Der LBM-Chef sagte, die Stützmauer am Hang in Höhe der zu errichtenden Insel sei soweit fertig; die Bordsteine auf derselben Seite weit fortgeschritten.