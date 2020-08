Lewentz-Besuch im Trainingszentrum der Polizei : Land will Polizisten mit noch mehr Elektroschockern ausstatten

Land will Polizisten mit noch mehr Elektroschockern ausstatten

Enkenbach/Zweibrücken Die Beamten sind zufrieden mit den umstrittenen Tasern – einige haben es an sich testen lassen.

139 Mal haben rheinland-pfälzische Polizisten im vergangenen Jahr einen Taser eingesetzt oder damit gedroht. Diese Zahl nannte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch im Trainingszentrum der Einsatzkräfte in Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern. Die Landesregierung will Polizisten nun flächendeckend mit der noch neuen Waffe ausstatten.Der Taser habe eine „stark deeskalierende Wirkung“ und helfe, eine direkte Konfrontation zu verhindern, lobte der Innenminister die neue Polizeiwaffe. Lewentz: „In drei Vierteln der 139 Fälle genügte die reine Androhung.“