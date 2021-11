Führender deutscher Schriftsteller aus der Pfalz mit arabischen Wurzeln : Rheinland-Pfalz ehrt Rafik Schami

Mainz/Marnheim Dreyer begründet Zuckmayer-Medaille: Leidenschaftlicher Erzähler baue Brücken zwischen Kulturen.

Rafik Schami erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille 2022 des Landes Rheinland-Pfalz. Der 75-jährige Romanautor zähle zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart, der auch mit seiner klaren gesellschaftspolitischen Haltung überzeuge, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach dem Jury-Votum. „Durch seine Verknüpfung mit der arabischen Erzähltradition hat er die deutsche Literatur wunderbar bereichert.“ Der leidenschaftliche Erzähler von Geschichten voller Weisheit, Humor und Melancholie setze sich wortstark für Demokratie und Menschenrechte ein und baue Brücken zwischen den Kulturen.

Rafik Schami wurde in Damaskus geboren, geriet mit dem syrischen Regime in Konflikt und wanderte 1970 über den Libanon nach Deutschland aus. Der in Marnheim im Norden der Pfalz lebende Schriftsteller hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht, darunter Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher.