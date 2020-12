Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz : Land nimmt Abstand von geplanten Lockerungen

Mainz Weil die Entwicklung der Zahlen nicht wie gewünscht sei, gebe es für die Lockerungen keinen Spielraum, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will anders als bislang geplant die Corona-Regeln für Treffen zum Jahresende nicht wesentlich lockern. Es sei zwar noch kein Beschluss gefasst, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Aber voraussichtlich werde es zu Silvester keine Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen geben. Für die Weihnachtszeit, vom 23. bis 27. Dezember, könnten Treffen von zehn Menschen aus drei Haushalten ermöglicht werden - „Kernfamilie und engste Freunde“, sagte Dreyer.