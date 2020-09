Lebensmittelüberwachung zieht Bilanz : Nicht immer „guten Appetit“: Prüfer monieren Mängel

Guten Appetit? Das ist hier die Frage. In manchen Lebensmitteln fanden die Prüfer sehr unerfreuliche, teils gar gesundheitsschädliche Dinge. Symbolfoto. Foto: dpa/Uwe Anspach

Koblenz Die Lebensmittelüberwachung in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr etliche Mängel zutage gefördert. Manches ist einfach nur eklig, manches gar potentiell gesundheitsgefährdend.

(dpa) Insgesamt nahm das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz 19 688 Proben unter die Lupe. 11,1 Prozent oder 2 188 davon wurden beanstandet. Das geht aus der Bilanz der Behörde hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Oft habe eine Kennzeichnung gefehlt oder Angaben seien irreführend gewesen. 2018 waren es 11,5 Prozent gewesen.

Als gesundheitsschädlich stuften die Fachleute 25 Fälle ein. Dabei war unter anderem eine Probe Birnen mit einer Menge des nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffs Amitraz belastet, bei der eine Gesundheitsgefahr für Kinder nicht ausgeschlossen werden könne. Ein Nahrungsergänzungsmittel habe die zwölffache Menge der tolerierbaren Tagesdosis Vitamin B6 enthalten, so die Behörde.

In acht Proben fanden sich Fremdkörper, wie etwa Reste von Pflastern in einem Buttermilchdessert, Draht im Parmigiano Reggiano oder gar scharfkantige Gegenstände wie eine Injektionskanüle in einer Fertigpackung Schweinenackenbraten. Hier habe möglicherweise ein Tierarzt dem Tier eine Spritze gegeben, wobei die Kanüle im Fleisch stecken geblieben sei, erklärte eine Sprecherin des LUA. Diese sei ins Fleisch eingewachsen und bei der Schlachtung nicht erkennbar gewesen.