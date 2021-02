Kaiserslautern/Mainz : Rheinland-Pfalz gibt Innenstädten 2,5 Millionen Euro

Kaiserslautern/Mainz Die Verödung der Fußgängerzonen hat schon vor der Pandemie begonnen. Corona beschleunigt den Prozess aber. Damit die Städte lebendig bleiben, bekommen sie nun Geld vom Land.

Die fünf größten Städte in Rheinland-Pfalz bekommen von der Landesregierung insgesamt 2,5 Millionen Euro, um ihre Innenstädte nach dem Corona-Lockdown lebendig zu halten. Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Kaiserslautern sollen dafür sowohl 2021 als auch 2022 im Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ je 250 000 Euro bekommen, kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) am Montag in Mainz an. „Die Finanzierungsbeteiligung des Landes beträgt 90 Prozent“, sagte Lewentz. Eine Unterstützung der Mittelzentren sei ebenfalls wünschenswert, stehe aber unter Haushaltsvorbehalt, sagte Dreyer.