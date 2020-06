Kontrollen eher schwierig : Rheinland-Pfalz erlaubt Bordellen wieder zu öffnen

Mainz Prostitutionsstätten und Shisha-Bars dürfen im Land bald unter Auflagen in der Corona-Krise wieder aufmachen. Fraglich bleibt, ob sich die Einhaltung der Regeln kontrollieren lässt.

Mit den weiteren Lockerungen in der Corona-Krise zum kommenden Mittwoch (10. Juni) dürfen auch wieder Bordelle in Rheinland-Pfalz unter Auflagen öffnen. Das sieht die nun veröffentlichte neunte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vor; auch ein eigenes Hygienekonzept für Bordelle gibt es schon. Das sorgt nicht nur für Begeisterung, in vielen anderen Ländern müssen solche Etablissements weiter geschlossen bleiben.