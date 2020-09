Auch Zweibrücken Nutznießer : Digitalpakt für Schulen stößt auf reges Interesse

Mainz/Zweibrücken In Rheinland-Pfalz werden die Mittel des Bundes für mehr Computer fleißig beantragt. Mit dem bislang bewilligten Geld können 45 500 Laptops und Tablets angeschafft werden.

Grundlage des Programms ist eine am 3. Juli unterzeichnete Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt des Bundes mit den Ländern. Vor allem Schüler, die in ihrer Familie keinen Zugang zu einem Computer haben, sollen einen Laptop oder Tablet-Computer als Dauerleihgabe erhalten. Die Mittel werden in Rheinland-Pfalz nach einem Sozialindex auf alle Schulträger verteilt.

Die Stadt Zweibrücken ist bereits in den Genuss einer Finanzspritze im Rahmen des Digital-Paktes gekommen: Insgesamt fließen rund 2,3 Millionen Euro aus Mainz an die Schulen der Rosenstadt. Am 20. August hatte Bildungsministerin Hubig in Zweibrücken einen entsprechenden Förderbescheid überreicht (wir berichteten).