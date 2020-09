Finanzspritze für Mainzer Unternehmen : Biontech erhält 375 Millionen Euro vom Bund für Corona-Impfstoff

Info

Ein Impfstoff gegen Corona wird nach Einschätzung der Bundesregierung in Deutschland für Teile der Bevölkerung in den ersten Monaten des nächsten Jahres zur Verfügung stehen, für die breite Masse aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres. Entsprechend äußerten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

„Wir wollen einen sicheren und wirksamen Impfstoff und nicht per se die Ersten sein“, so Spahn. Gerade beim Impfen komme es auf Vertrauen an. Spahn betonte erneut, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben wird. „Es wird zu einer freiwilligen Impfung kommen.“