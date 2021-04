Auch in Rheinland-Pfalz geht es voran. : Spahn: Im Verlauf des Juni wird Impfkampagne für alle geöffnet

Berlin/Mainz Der Bundes-Gesundheitsminister macht noch einmal deutlich, wie wichtig die Corona-Notbremse sei – und gibt die Hoffnung auf Öffnungen im Sommer nicht auf. In Rheinland-Pfalz geht es auch voran.

Voraussichtlich im Juni wird nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfreihenfolge aufgehoben werden können. Es sei dann nach jetzigem Wissen genug Impfstoff für alle da, die sich impfen lassen wollen, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Er machte der Bevölkerung erneut Hoffnung auf Öffnungen und Normalisierungen im Sommer. Am Freitag trat zugleich die „Corona-Notbremse“ in Kraft, womit ab Samstag, 0 Uhr unter anderem bundesweit einheitliche Vorschriften für nächtliche Ausgangssperren gelten.