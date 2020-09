Prozess gegen Rentner in Pirmasens : 13-Jähriger an Brust und Po gefasst?

Pirmasens Die Staatsanwaltschaft wirft einem Rentner aus der Südwestpfalz sexuellen Missbrauch vor. Der Übergriff des 80-Jährigen soll in der eigenen Wohnung stattgefunden haben.

Hat er oder hat er nicht? Ein 80-jähriger Rentner aus dem Landkreis Südwestpfalz soll im Sommer vergangenen Jahres einem damals 13-jährigen Mädchen an die Brust und an den Po gefasst haben. Tatort soll das Haus des alten Mann gewesen sein, in dem er selber lebt und an die Familie des Mädchens eine Wohnung vermietet hatte. In jenem Haus soll es zu Zudringlichkeiten und schließlich zu den genannten Übergriffen gekommen sein.