1. FC Kaiserslautern : Eine perfekte englische Woche

Torschütze Philipp Klement (re.) bejubelt mit Lex Lobinger (li.) das späte 2:1 der Lautrer in Düsseldorf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt das letzte Spiel des Jahres bei Fortuna Düsseldorf durch einen ganz späten Treffer von Philipp Klement mit 2:1. Für die Roten Teufel war es der dritte Sieg binnen sechs Tagen. Mit nun 29 Punkten sind sie schon zur Saison-Halbzeit fast alle Abstiegssorgen los.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern schließt das Fußballjahr 2022 mit einer perfekten englischen Woche ab. Nach den Siegen gegen Arminia Bielefeld (3:2) und den Karlsruher SC (2:0) gewannen die Roten Teufel am Freitagabend auch in Düsseldorf mit 2:1 (0:1). Die „Fortuna“ tragen zwar die Düsseldorfer im Vereinsnamen. Sie war vor 44 422 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena allerdings eher mit den Pfälzern im Bunde. „Düsseldorf hat uns in der ersten Halbzeit richtig schön hergespielt. Wir hatten keinen Zugriff auf die Partie. Die Fortuna muss zur Pause eigentlich höher als 1:0 führen“, räumte FCK-Trainer Dirk Schuster ein. Und ergänzte: „Dass wir dieses Spiel in letzter Sekunde noch gewinnen konnten, war sehr glücklich.“

Es lief bereits die 96. Minute, als der FCK den entscheidenden Angriff fuhr. Die lange Nachspielzeit war nötig geworden, weil Düsseldorfs Marcel Mansfeld nach einem Kopfballduell unglücklich auf den Arm gefallen war und minutenlang auf dem Feld behandelt werden musste. Lauterns Aaron Opoku steckte den Ball von rechtsaußen auf Lex Lobinger durch, der im Strafraum vor Michal Karbownik am Ball war und von diesem zu Fall gebracht wurde. Elfmeter. Philipp Klement trat an, schoss flach links, Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier ahnte die Ecke – doch der Schuss war zu platziert. 2:1 für den FCK. Rund 9000 mitgereiste Anhänger der Roten Teufel waren aus dem Häuschen – und durften Augenblicke später den dritten Sieg ihrer Mannschaft binnen einer Woche feiern. Und sie dürfen nun ein wenig träumen. Denn Kaiserslautern überwintert durch den Sieg auf Platz vier, der Aufstiegsrelegationsrang ist nur vier Punkte entfernt. Das primäre Ziel der Pfälzer – der Klassenerhalt – ist zwar noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Doch die 29 Zähler, die der FCK zur Saison-Halbzeit eingefahren hat, sind eine äußerst komfortable Ausgangssituation.

FCK-Kapitän Jean Zimmer, der zwischen 2017 und 2021 für Düsseldorf spielte, sagte dem Online-Portal „Der Betze Brennt“: „Die letzten zwei Jahre waren voller Höhen und Tiefen. Wir waren fast von der Bildfläche verschwunden. Da standen wir mit dem Arsch an der Wand. Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir nach der Hinrunde 29 Punkte haben, dann hätte das jeder, wirklich jeder unterschrieben. Wir sind eine richtige Truppe auf dem Platz, die nicht aufsteckt. Wir haben sehr viele Spiele noch gedreht, in denen wir zurücklagen. Das ist für einen Aufsteiger außergewöhnlich.“

Dass Kaiserslautern auch in Düsseldorf einen Weg zurück in die Partie fand, lag allerdings teilweise auch an den Fortunen selbst. Die spielten vor der Pause Jojo mit dem FCK, versäumten es aber, eine deutliche Führung herauszuschießen. Christoph Klarer scheiterte in der siebten Minute an Lauterns Torwart Andreas Luthe. Bei der anschließenden Ecke kam Tim Oberdorf am zweiten Pfosten zum Kopfball, bugsierte das Leder aber diagonal in die Arme von Luthe. Als Michal Karbownik die Hausherren nach 14 Minuten nach einem sehenswerten Solo und einem noch sehenswerteren Schuss aus 16 Metern in den Knick in Führung brachte, war diese hochverdient. Dawid Kownacki hatte nur drei Minuten später die nächste Gelegenheit für die Gastgeber. Danach konnte der FCK die Partie ein wenig beruhigen, hatte aber selbst keine Chancen. Düsseldorf verzeichnete kurz vor der Pause den nächsten Hochkaräter. Nach einem Fehlpass von Luthe stand Marcel Sobottka mutterseelenallein am Strafraum – schob die Kugel aber links am Tor vorbei (41.).

Was auch immer Trainer Schuster seinem Team in der Pause dann sagte – die Worte müssen die richtigen gewesen sein. Denn der FCK war nach dem Seitenwechsel nicht wiederzuerkennen. Halbzeit zwei begann mit einem Knall. Lauterns Routinier schoss den Ball auf Vorlage vom Terrence Boyd aus 16 Metern an den Querbalken (48. Minute). Und zwei Minuten später stand es 1:1. Nach Ecke von Wunderlich kam der eingewechselte Kevin Kraus am ersten Pfosten zum Kopfball. Und das Leder zappelte im Netz. Die Hausherren monierten nach dem Treffer zwar ein Foul von Kraus. Doch der leichte Schubser, den der FCK-Verteidiger Düsseldorfs Rouven Hennnings verpasst hatte, war für Schiri Benjamin Cortus kein ahndungswürdiges Vergehen.

Düsseldorfs Schlussmann Kastenmeier verhinderte danach gegen Marlon Ritter (54.) und Opoku (59.) gar den Rückstand seines Teams. Nun sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, in dem FCK-Torwart Luthe in der 88. Minute sein ganzes Können bei einer Direktabnahme von Felix Klaus aufbieten musste. Als danach schon alles für ein Remis sprach, schlug der FCK noch einmal zu – und feierte die perfekte englische Woche.

Im Anschluss an den verwandelten Elfmeter stürmten einige Fortuna-Fans auf den Rasen, weil sie sich vom Jubel der Gäste provoziert fühlten. Die Lage beruhigte sich aber schnell wieder. „Das war ein wildes Spiel“, sagte FCK-Abwehrspieler Robin Bormuth. „Den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit. Es ist ein gutes Gefühl, damit in die Winterpause zu gehen.“ Trainer Schuster freute sich darüber, dass seine Mannschaft in einem Spiel „mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten“ nach der Pause „eine Reaktion gezeigt“ hatte. Und die Worte seines Düsseldorfer Trainerkollegen Daniel Thioune dürften dem 54-Jährigen hinunter gegangen sein wie Öl: „29 Punkte für einen Liganeuling haben nichts mit Aufstiegseuphorie zu tun, sondern mit guter Arbeit. Dirk und sein Team machen einen Riesenjob.“

Das sieht auch FCK-Geschäftsfüher Thomas Hgenen so: „Was alle Beteiligten in diesem Jahr geleistet haben, das war wahnsinnig. Es war zwar auch ein hartes Jahr, aber bei uns gehen alle an die Grenzen. Nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch alle drumherum. Für diese Leute freut es mich umso mehr.“